Gamergen

Hades vient en effet de remportedu meilleur jeu vidéo. Les amateurs de littérature de science-fiction et de fantasy connaissent déjà cette récompense prestigieuse, inaugurée en 1953 par la World Science Fiction Society. De grands noms ont déjà reçu des Prix Hugo, comme H.G. Wells, Ray Bradbury, Philip K. Dick, Frank Herbert, Isaac Asimov, George R. R. Martin, William Gibson ou encore J. K. Rowling. Le jury a ouvert depuis quelques dizaines d'années déjà les récompenses au milieu du cinéma et de la télévision, mais pour le loisir vidéoludique, c'était inédit cette année., Supergiant Games repart avec son trophée en forme de fusée, mais il s'agit pour l'instant d'une catégorie spéciale, rien ne dit qu'elle sera de retour l'année prochaine. Hades était en compétition avec Animal Crossing: New Horizons, Spiritfarer, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us : Part II et Blaseball.