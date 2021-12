The Matrix Awakens : Démo contre film Blu-ray UHD, coupures de la série S, tests de vitesse SSD



Nous n'en avons pas fini avec The Matrix Awakens. Avec ses premières scènes utilisant des graphiques en temps réel pour recréer des scènes emblématiques du film Matrix, à quel point la démo se rapproche-t-elle du Blu-ray UHD ? À quel point la Xbox Series X et la PlayStation 5 sont-elles proches, et quelles coupes ont été nécessaires pour que le jeu fonctionne sur la Series S ? Pendant ce temps, Epic a publié des " bullshots " de presse d'une qualité irréprochable - vraisemblablement issus de l'éditeur Unreal - alors comment se comparent-ils à la version PS5 réelle ? Les réponses sont surprenantes...



00:00:00 Introduction

00:00:43 Détails de l'éclairage émissif par traçage de rayons

00:04:41 Tests SSD et streaming

00:08:36 Comptage des résolutions de la PS5 et de la Xbox Series X

00:11:08 Photos de presse haute résolution PS5 vs PC

00:12:36 Visuels de la Xbox Série S vs Série X

00:15:14 Matrix Awakens Demo vs 4K Blu-ray

Qu'a fait exactement l'équipe de The Coalition ? L'équipe s'est principalement concentrée sur l'optimisation de la mémoire et des performances afin de tirer pleinement parti de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Comme l'expérience présente un monde incroyablement vaste et dense avec une quantité de contenu stupéfiante, la première étape a consisté à travailler sur l'optimisation de la mémoire. Dans ce domaine, ils ont travaillé avec Epic pour s'assurer que les ressources de la démo étaient configurées de manière à tirer pleinement parti du streaming de textures virtuelles et des nanites chaque fois que cela était possible, et ont réglé les systèmes de mémoire interne, en particulier sur les Xbox Series S, pour s'assurer que tout rentre dans la mémoire.





En ce qui concerne les optimisations de performance, les équipes ont apporté quelques améliorations au threading pour améliorer l'utilisation des cœurs du CPU. Elles ont également procédé à quelques optimisations de Xbox Raytracing, ce qui a permis de gagner environ 0,5 ms en termes de performances. Enfin, ils ont activé le réglage de la synchronisation verticale pour assurer un FPS stable tout au long de l'expérience.



Ainsi, la version Xbox Series S a été livrée avec toutes les mêmes fonctionnalités UE5 que la Xbox Series X (bien qu'avec une qualité différente), y compris, mais sans s'y limiter, les réflexions et les ombres raytracées. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'expérimentez, vous allez être gâté visuellement.



"Unreal Engine 5 a continué à s'améliorer par rapport à la version "Early Access" au cours des derniers mois, tant en termes de performances que de qualité. The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience est un excellent exemple de l'association de tous les systèmes d'Unreal Engine 5 pour créer quelque chose de spécial et de remarquablement next-gen", déclare Rayner. "Par-dessus tout, il nous a vraiment enthousiasmés par le potentiel du Raytracing pour les ombres et le Lumen, la nanite à l'échelle avec les Virtual Shadow Maps, et le nouveau World Partition System qui relie le tout. Avec ces avancées techniques, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être un joueur."

Pour des infos techniques : https://www.gamekyo.com/blog_article460216.html A noter que durant la démo, le jeu ne tourne pas en 1440p, pas en 1080p, mais en 1056p selon Epic Games sur Xbox Series X et PS5 (La résolution interne de la XSS est de 533p à 648p, merci @LeonR4) . On apprend aussi que le rôle de The Collation a notamment été d'optimiser la démo pour qu'elle fonctionne sur Series S. Ces optimisations ont également pu servir à la version PS5 de la démo ^^ !Source : https://news.xbox.com/en-us/2021/12/10/how-the-coalition-worked-with-epic-to-bring-the-matrix-awakens-to-life-on-xbox-series-xs/