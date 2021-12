■PS5 : résolution interne 1920x1080p + TSR pour atteindre le 1440p.■XSX : résolution interne 1920x1080p + TSR pour atteindre le 1440p.■XSS : résolution interne 1344x756p (peut être en 1280x720p).■La démo tourne en 30fps sur les trois versions, les cut-scenes sont en 24fps.■Framepacing plus prononcé sur PS5.■Quelques baisses de framerate.■La qualité visuelle est stupéfiante et assez fidèle aux films originaux.■Toute la démo est en temps réel.■Problème de screen tearing.■Les détails du monde, le mappage d'ombres, les ombres RT, le nombre de piétons, le nombre de voitures, la géométrie (nanite), l'éclairage GI sont réduits sur XSS.

posted the 12/11/2021 at 08:50 AM by leonr4