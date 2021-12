Avouez que vous l'avez TOUS recherché à cet endroitLa séquence originale :Je sais que c'est bizarre, mais j'aurais bien aimé que Craig reste Craig, juste à ce moment précis ^^ !Sinon je continue la campagne et wow, ce monde est immense O_o ! J'me sens comme une toute petite fourmie sur cet anneau Zeta... Et c'est vachement sympa de revoir ce passage du premier trailer, mais sous un autre angle.Comme je sais que la campagne ne fait que 8 à 10 heures de jeu, j'essaye de l'apprécier à mon rythme ^^ !Sinon, totalement rien à voir, j'étais en train de me demander si l'expérience de Matrix contenait du vrai Ray Tracing. Les reflets ont un comportement bizarre, comme si ils utilisaient un mélange de ScreenSpacing avec en dessous une sorte de cubemapping "v2.0" qui resimulerait une version simplifié du monde qui l'entoure, sans pour autant être un vrai Ray Tracing ? Regardez les reflets dans cette vidéo :C'est flagrant sur les véhicules qui perdent leurs couleurs. Ou lorsqu'on affiche le système de marqueurs ?J'en suis même à me demander si ce n'est pas juste du Cube Mapping avec le placement d'objets 3D simplifié dedans (véhicules + piétons).Quelqu'un sait comment voir si c'est du Ray Tracing ou pas ?