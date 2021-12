Je suis fatigué... très fatigué, déprimé. Je ne peux plus être actif. La suspension de mon compte principal m'a déprimé. Si seulement les 15.3K followers décidaient de me suivre ici, ce serait comme un peu d'oxygène. Désolé. Il n'y aura plus d'infos, de nouvelles, d'avant-premières ou de prédictions jusqu'à ce que mon premier compte soit rétabli ou que ce deuxième compte ait atteint le même objectif de followers. Décision difficile mais nécessaire. Je ne vais pas bien du tout.

La pauvre jambon serrano ne va pas bien. Il a décidé de mettre en pause son activité de pseudo insider (et analyste) car son compte principal a encore été suspendu pour des problèmes de copyright. Il préfère relayer ses fausses informations à pratiquement 20K personnes que 2K. Le pauvre...Les derniers faits d'armes du monsieur :- God of War Ragnarök sortirait le 22 avril 2022 = aucune information- Nouveau PlayStation Experience en mars 2022 = aucune information- Le prochain PlayStation Studio serait Ember Lab = raté, c'est Valkyrie Entertainment- Le remake de Silent Hill pourrait être annoncé cette année, sans doute aux Game Awards = raté- Venom pourrait avoir une aventure standalone après Spider-Man 2 = beaucoup trop tôt pour le savoir- Un nouveau jeu Marvel serait en développement, mais pas par un studio PlayStation = oui, Skydance New Media- Sly Cooper pourrait revenir en 2022 = la rumeur fait le tour de divers forums donc forcément il fallait qu'il en parle- Nouvelles infos sur FF7Remake partie 2 à l'été 2022 : aucune information- PlayStation prévoit de nouvelles acquisitions de studios japonais : toujours rien malgré les rumeurs d'un rachat d'Arc System Works et l'ouverture d'un nouveau studio au Japon- FromSoftware veut rester indépendant, mais si le studio devait être racheté, Microsoft serait en avance sur PlayStation : encore faut-il que Kadokawa soit vendeur, ce qui n'est pas le cas- Nouveau trailer de God of War Ragnarök aux Game Awards : raté, c'était Horizon Forbidden West- La mise à jour VRR pour la PS5 pourrait être reportée à début 2022 : cela semble en prendre le chemin vu le timingSinon Reddit s'est amusé à faire un "credibility check" sur lui et c'est plutôt marrant : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/prrnd6/credibility_check_roberto_serrano_lol/