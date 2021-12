Je... Suis choqué.Direct feed :Nanite, Ray Tracing, FSR. Là, j'viens littéralement de me prendre une baffe et de comprendre que...Ouais, non, va falloir arrêter de sous estimer ces consoles.Un monde ouvert en plus bordel ! J'ai même cru à des blagues et que ça ne pouvait PAS être entièrement en temps réel.Sauf que...On peut se balader après dans ce monde ouvert librement :'( !Hellblade II... Suicide Squad... C'est fini là, on ne pourra même plus comparer ces jeux avec leurs versions Xbox One X : Elles n'existeront juste pas.Ptain 299 €.J'sais même plus quoi dire.Quand au rendu sur la PS5 (399€ Digital Edition pour rappel), j'aimerais bien voir ce que ça donne tient... Unreal Engine 5 va arracher des gueules !Bonus : Un let's play de la version PS5, mais je laisse uploader je vais dormir moi ^^ ! Aucune idée de quand ça sera disponible (normalement dans 117 minutes) ni quand la version 4K sera en ligne.MAJ : Merci Foxstep pour la piqure de rappel sur Wukong :