1 [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) – 164,580 (1,915,268 )2 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 40,668 (405,177)4 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 18,640 (6,987,075)5 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 18,308 (2,309,889)6 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 16,160 (4,169,449)7 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 14,728 (4,532,477)9 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 9,387 (2,942,720)10 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 8,998 (4,215,022)Titre bien racoleur pour présenter la sortie d'un titre Nintendo qui n'aura pas atteins les 37000 ventes...bouh!Autre entrée, la suite d'un jeu Disney qui avait cartonné sur DS par Bandai Namco. NoHell approche les familles seront aux anges.1 Switch – 53,752 (17,575,223)2 Switch Lite – 49,990 (4,284,885)3 Switch OLED Model – 99,195 (492,172)4 PlayStation 5 – 1,814 (997,605)5 Xbox Series S – 454 (52,870)6 New 2DS LL (including 2DS) – 423 (1,178,253)7 PlayStation 5 Digital Edition – 105 (19,546)8 PlayStation 4 – 116 (7,819,013)9 Xbox Series X – 104 (70,548 )après une semaine Black Friday, où les stocks auront sans aucun doute été réquisitionné pour les USA et le royaume-Uni enfin en ce qui concerne la PS5 (et égaelment la Xbox), il n'est absolument pas étonnant de voir un tel effondrement avec à peine 1919 PS5La Switch s'en sort beaucoup mieux avec pratiquement 203 000 Switch vendusOn a pratiquement 100 fois plus de Switch vendus pendant une semaine du mois le plus important de l'année. Pour Sony cela tourne au suicide sur son propre territoire.