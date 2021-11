Multi machines

Après avoir fini le superbe Shady Part of Me, j'en ai discuté avec un collègue pour lui dire qu'il fallait absolument qu'il le fasse. De son côté, lui m'a dis qu'il avait vu que j'avais Forgotton Anne et que je me devais de le faire également !! Le bout de dessin animé que j'avais vu au départ m'avais un peu refroidis, mais bon, s'il me dit que le jeu est excellent ... et bien c'est parti.+ Superbe DA. C'est travaillé, ça a du cachet, les personnages en dessin animé sont franchement sympathiques.+ Les musiques qui nous accompagnent admirablement !! Elles collent bien à l'aventure sans jamais trop ressortir !! Top.+ L'animation dans le jeu qui rend vraiment bien !! J'avais un peu peur au départ vu que c'est une petite prod mais au final c'est très chouette.+ Le gameplay propre. Bon on ne va pas se mentir, c'est assez simplet, et ce genre de production fleurit depuis quelques temps, mais on ne va pas bouder son plaisir.+ L'ambiance générale d'excellente facture. On est pris par le jeu très rapidement, on se pose des questions au départ en voyant des chaussures, balais, lampadaires, ... parler, mais l'univers est cohérent avec l'histoire. C'est captivant.+ Durée de vie correcte, juste ce qu'il faut pour ne pas devenir lassant !!+ Les décors plutôt sympas dans l'ensemble !! C'est quand même très joli au final !!- La jouabilité un poil rigide quand même. Alors ce n'est pas au point d'en devenir gênant, mais un peu plus de fluidité dans la gestion des sauts par exemples n'aurait pas été de refus !!- L'intro en DA manque de moyens. Alors que l'on soit bien clairs, on est pas devant une grosse prod, donc c'est logique quelque part. Mais bizarrement quand je l'ai vu, la première chose que j'ai pensé, c'est que le jeu avait eu trop d'ambition et qu'il serait vite sabré quelque part. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas lancé plus tôt !!-Quelques bugs un peu chiants qui nous imposent de relancer le jeu.-Et impossible de sauter les cinématiques du coup il faut tout se retaper à chaque fois !!J'aurai mis du temps à me lancer dans cette aventure et au final je ne regrette pas !! L'univers agréable, la réalisation de bonne facture, l'histoire attractive, l'ambiance générale ... bref, tout ou presque se révèle de bonne facture et agréable à expérimenter !! Une bonne petite aventure que je vous recommande chaudement