Ça y est ! Mes Xbox Series S et X sont 100 % compatible avec le Xbox Cloud Gaming !Et je suis encore une fois bluffé par les avancées de Microsoft en la matière, c'est juste magique ( et j'habite en Martinique, appelée par les Américains Strike Island).Sea of Thieves y est parfaitement jouable (par contre j'ai du le relancer 2 fois), ainsi que Nier Automata et Forza Horizon 5 (pour peu de tomber sur un "bon" serveur, car sinon, c'est un véritable Slide Show) !Voilà qui devrait régler quelques un de mes problèmes de place sur Series S - je ne vois plus l'intérêt d'installer un jeu comme Sea of Thieves, qui, au final, me demande d'être connecté en ligne pour y jouer...J'me disais même que ça va être parfait en voyage avec une Series S dans l'dos (j'dois rattraper mon bilan carbon en avion, il est négatif), sauf qu'un simple iPad Mini 8.3" 2021 mauve 128 Go à 559 € fera l'affaireSAH KEL PLEZIR !Chapitrage :03:33 Nier Automata en 1080p 60 fps Xbox Cloud Gaming09:27 Art of Rally Xbox Cloud Gaming13:10 GTA San Andreas en 1080p 60 fps Xbox Cloud Gaming21:04 Forza Horizon 5 en 1080p 60 fps sur le Xbox Cloud Gaming26:56 Liste de tous les jeux compatible Xbox Cloud Gaming33:23 Sea of Thieves en 1080p 60 fps sur Xbox Cloud Gaming