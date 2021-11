Un petit retour sur ce King Of Fighter XV ^^ ! Excellent netcode (même surprenant pour une bêta), un gameplay au petits oignons, pas une seule frame drop, et pourtant un jeu trop proche de KOF XIV et graphiquement très décevant, surtout qu'il s'agit là d'une version PS5.Cela dit, comme je suis un grand fan de Mai Shirasu (Shiranui T_T), baaaah je vais quand même l'acheter... Mais j'ai peur que le jeu sorte dans l'indifférence totale.