Je dois avouer que j'etais un peu ronchon en lançant le jeu hier.Pas de VO sur la cartouche (3,5go a dl pour le peu de dialogues qu'il y a l'air d'y avoir c'est un peu beaucoup...), un patch day one qui downgrade la reso pour améliorer le framerate (l'option qualité/perf ils ne connaissent pas chez Atlus), 25 euros de DLC en day one et les premieres heures un peu violente pour un newbie comme moi... mais apres 10 heures de jeux c'est le kiff absoluJe m'attendais pas un semi-open world (enfin plusieurs) dans lequel t'avance de zone en zone et de boss en boss. Chaque zone regorge de petits secrets, de quetes annexes pas casses-couilles, de "coffres" et de bestioles a la Korogu-like a trouver cachés ici et là vous permettant de débloquer des ameliorations passives.Et aussi que c'est bon de jouer sans avoir des cinématiques toutes les 5 mins, plus de 10 heures avec pratiquement que de l'explo et des combats ça fait plaisir.Apres a voir sur le long terme, j'ai peur du manque de renouvellement des décors et du systeme de combats au TPT qui est assez vieillot, mais tout le coté exploration est un vrai petit kiff (et l'OST est vraiment reussie).A croire que seul les RPG/Action-Aventure sur consoles Nintendo arrive a faire ça (Xeno, BOTW ect...), le revers de la médaille est que le jeu aussi moche/flou que Xenoblade Chronicles 2 (meme si ça passe un peu mieux en portable), vite la Switch 2 par pitié j'en peu plus de cette machine qui ruine tout les jeux :/