Bonjour tout le monde,Je cherche à acheter une manette PS4 et je n'en trouve nulle part. Je parle évidemment de manettes officielles Sony et non des contrefaçons qui pullulent sur le net à des prix tournant aux alentours de 30 balles.La plupart du temps, je tombe sur d'autres marques comme Nacon, au prix d'une officielle pour la non filaire et moitié prix pour la filaire. Mais à lire les avis, ça reste quand même de la qualité moyenne avec des pannes qui arrivent souvent au bout de 2 mois.Ma question est donc la suivante car hier j'ai appelé Escromania qui m'a confirmé qu'il y a une pénurie chez le fournisseur. J'ai vu que sur le site, on pouvait en acheter une au prix classique 60 euros et non entre 100 et 150 selon la couleur chez d'autres enseignes bien connues. Pensez-vous qu'il en reste réellement si je commande directement sur le site Playstation ou si là aussi il y a rupture ?