On sait que Valve a travaillé aux alentours de 2012 sur un jeu de Space Pirate nommé "Stars of Blood" comme l'avait révélé Gabe Newell, le projet n'a jamais vu le jour en partie a cause du Source Engine 1 qui été trop limité et que le Source Engine 2 n'était absolument pas prêt.De nouveaux Concept Art en rapport avec le projet ont été découvert et cela rend forcément curieux de voir ce qu'aurait pu être le résultat final.