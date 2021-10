Yo Kyo ! Comme je sais que vous n'aimez pas les vidéos, j'en ai fait une MAIS également écrit un petit article sur mon retour sur cette Switch OLED !Après 10 jours passés en compagnie de ma Nintendo Switch OLED en condition réelles, voici ce que j'ai à vous dire dessus brièvement.C'est clairement la meilleure version de la Nintendo Switch. Alors même s'il est vrai que la définition de l'écran atteint ses limites, et que les jeux sont plus fins sur La Nintendo Switch Lite, force est de constater que le résultat global est quand même bien plus flatteur à l'œil que sur les Switch de base. J'apprécie particulièrement les bords beaucoup plus fins de l'écran.Cela dit, on doit beaucoup de ce punch de couleur au mode "couleurs vifs" dans les options. Sans cette option, on se retrouve avec des couleurs proches des écrans IPS de la Switch, la profondeur des noirs en plus.À mon sens, si vous êtes vraiment fan de la Switch, la nouvelle couleur de Joycon, l'écran plus grand, avec de meilleurs contrastes et des noirs parfait valent le détour. Surtout si vous jouez à des jeux comme Metroid dans le noir complet, où l'on a presque l'impression de voir les décors flotter dans les airs... Si vous jouez souvent en mode portable, et chez vous, vous allez vous régaler. Et le nouveau pied vous permettra même de jouer à table ou en faisant vos devoirs (spoiler : c'est impoli, ne le faîte pas).En revanche, si vous passez beaucoup de temps à jouer dans les transports en commun, ou que vous cherchez une console à trimbaler partout avec vous, la Switch Lite me semble être une meilleure alternative. Moins cher, plus légère, plus solide, elle reste la solution idéale pour jouer un peu partout, sans se soucier d'attirer l'attention avec sa console, ou d'avoir peur de l'abîmer vu qu'elle est vendue une bouchée de pain en magasin.Pour finir, si vous avez déjà une Nintendo Switch (par exemple la collector Mario ou collector Animal Crossing), mais que vous passez beaucoup de temps à jouer sur votre téléviseur, la Switch OLED est totalement inutile : C'est vrai que le dock possède un port LAN bien pratique, mais honnêtement, si vous ne jouez pas ou très peu en ligne, ce n'est pas forcément utile... En plus, vous pouvez acheter une prise ethernet USB pour votre ancien dock et TADAAAA ! Voici un nouveau dock de Nintendo Switch !Bref, ma conclusion, c'est que cette Switch OLED est idéale pour ceux qui n'ont pas encore de Switch, ceux qui jouent principalement à la maison à la Switch en mode portable ou les fans de Nintendo. Pour les autres, il faudra attendre encore 2 ou 3 ans pour voir débarquer une nouvelle console de Nintendo !