Désolé pour le spam, c'était juste pour vous dire que Microsoft vient de dévoiler les prix des cartes mémoires de 512Go et 2To ! Et comme je sais que certains sont déjà très inquiet de ne plus avoir de place sur leur console pour accueillir Forza Horizon 5 et ses 103 Go, Microsoft communique pile poil au bon moment ^^ !512 Go : 165 €1 To : 250 €2 To : 490 €Bon, perso, au lieu d'acheter une carte 2 To, je préfère me prendre une PS5 de 800 Go, mais je comprends qu'on puisse avoir des priorités différentes dans la vieLes cartes SSD ont une vitesse de 2.4 Go/s, soit 40 fois la vitesse des disques dur des Xbox One.Sinon, vous avez des RX 6900 Halo Infinite prévue d'ici la fin de l'année si vous avez subitement envie de passer à la PC Masterrace :