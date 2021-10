Non, Bayonetta 3 ne sortira pas sur One Xplayer, donc c'est une solution pour une partie des joueurs uniquement, ceux qui veulent jouer aux AAA de la Switch dans de meilleurs conditions en mode mobile. Pour les autres... Vous n'avez que l'alternative de profiter de Metroid Dread sur un écran 7 pouces OLED de la nouvelle Switch OLED trouvable à 319€ ^^ ! Notez que la console est en rupture de stock depuis que son prix a baisséPour les intéressés, vous pouvez, sous Windows 11 et qui vous permettra de jouer à tous les jeux AAA dans de meilleure condition que sur Nintendo Switch ! Fini les jeux en 540p 30fps, et à vous les parties de Valorant et de GTA V en mode portable ! Vous pouvez même connecter un clavier et une souris pour jouer à League of Legends dans les meilleures conditions possible en portable - vous évitant ainsi de jouer à Wild Rift sur votre smartphone !Vous pouvez l'acheter chez notre partenaire Amazon au tarif de 1200 € (je n'ai malheureusement pas trouvé de promotion et pas eu de possibilité de vous la proposer moins chère) :(je rêve d'en vendre par palette)Source : Leo de TechMakerBonus : Je vous souhaite à tous un excellent début de semaine, fructueux, et que vos projets se concrétisent ! ON SE MOTIVE TOUS ! LEVEL UP !