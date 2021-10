Quelque chose a changé durant les innombrables boucles temporelles que vous vivez dans le petit système solaire d’Outer Wilds : un monde reste encore à découvrir, et avec lui, ses propres mystères à percer !

Si le DLC s’intègre ainsi dans le jeu principal et demandera de mener une petite enquête avant d’être trouvé, tout son déroulement est indépendant du reste.

Sans trop en dévoiler, la découverte est vraiment étonnante, le nouveau cadre ne ressemblant en rien aux mondes fantastiques qu’Outer Wilds offre déjà. C’est donc avec bonheur et un goût insatiable de l’exploration que j’ai arpenté ce monde, d’autant qu’il cache une dimension parallèle plongée dans l’obscurité, où rôdent des créatures menaçantes.

L’expérience acquise sur le jeu principal (que je recommande de terminer avant) permet de surmonter une grande part des difficultés de ce DLC, même si la limite de temps de 22 minutes – et ses contraintes, qui peuvent être rédhibitoires pour certains – s’applique ici plus que jamais.

Cet Echoes of the Eye prolonge ainsi le plaisir procuré par Outer Wilds, et éclaire même les dernières zones d’ombre du jeu principal dans un final émouvant.