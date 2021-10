Du site officiel:-14 janvier: Xbox Pad (New Year Edition)-23 février: Xbox Pad (Pure White Shadow Edition)-Mars: aucune sortie.-21 avril: Xbox Pad (Fish Edition)-04 mai: Xbox Pad (Transparent Edition)-juin: aucune sortie.-juillet: aucune sortie.-09 août: Xbox Pad (Summer Hits Edition)-03 septembre: Xbox Pad (Fly Simulator Edition)-octobre: aucune sortie.-27 novembre: Xbox Pad (Coca Cola "special" Edition)-14 décembre: Xbox Pad (Christmas Edition)Avec quasiment une exclusivité par mois, Microsoft rivalise avec les autres gros noms du domaine. Attention, comme tout le temps risque de report.

