Ah Fortnite. Véritable réussite pour Epic Games, au point de devenir un phénomène de société, avec un circuit eSport reconnu internationalement, le succès du Battle Royale d'Epic Games fait des jaloux. Au point que tout le monde veut sa part du gâteau, de EA avec son excellent APEX LEGENDS à Ubisoft qui vient de présenter sa vision du Battle Royale avec Ghost Recon Frontline !Toute cette audience, combiné à la base utilisateur énorme du titre, lui ont également permis d'ouvrir les portes des collaborations. Et pas des moindres... On a commencé par le gant de Thanos, puis la NFL (un gros deal aux USA), Wreck it Ralf, Marvel's Avengers, John Wick, Strangers Things, Batman, Borderlands, Star Wars, le titre est le seul dans l'univers du jeu vidéo a posséder un univers assez malléable pour accueillir n'importe quelle licence !Plus loin encore, des artistes de renoms réalisent carrément des concerts dans le jeu, avec de grands noms du milieu de la POP tel que Marshmello, Travis Scott (oui, je sais, vous voulez tous le retour de son skin dans la boutique), ou Ariana Grande (dont j'ai raté le skin en ayant pourtant participé au concert) ! Et cela peut même aller plus loin, avec Mohamed Hamaki qui a carrément choisi le jeu comme partie intégrante de la promotion de son nouveau Single, Leilet El Omr (حماقي - ليلة العمر) !Bref, il y a t'il trop de collaboration dans Fortnite ? Je ne pense pas. C'est ce qui a permis au jeu de survivre, et j'avoue que je n'y jouerais pas autant si je n'y avait pas mes skins de Chun-Li ou de Cammy... Au même titre qu'un Super Smash Bros, ou que les figurines POP, c'est un plaisir de croiser toutes ces licences s'entre-mêler dans un même univers, qui est à la limite entre le RP et le jeu de shoot...Et vous, qu'en pensez-vous de ces collaborations dans Fortnite ? Êtes vous tannés par cela ? Ou au contraire enthousiastes ? Avez-vous entendu les rumeurs sur l'arrivée de Naruto dans Fortnite ? Pensez-vous qu'Epic Games arrivera vraiment à décrocher cette licence ?