Je suis tombé sur cette publicité, et putain, je me rends compte à quel point la Dolorean reste un véhicule juste magnifique, 40 ans après sa sortie... (1981)C'est fou quand même. Elle devait VRAIMENT être en avance sur son temps ^^ ! C'est désormais un véhicule si iconique, qu'elle aurait sa place à côté d'une DB7, d'un Warthog ou d'un Jeep (les vraies, vous savez déjà) ^^ !BONUS : J'suis inondé de pubs RETURNING TO WORK sur Youtube (un message à me faire passer uwu ?), donc je partage avec vous :