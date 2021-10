Véritable miracle, la Xbox Series S se vend "relativement" bien au Japon... Elle représente environ 1/3 des Xbox vendues. Au point que Microsoft a décidé de la pousser à travers une campagne de pub !Il faut dire que la console à tout pour plaire là-bas. Elle est petite, très abordable, simple et permet de découvrir un tout nouvel univers lié au jeu vidéo, avec des possibilités de cloud gaming étendant les possibilités de jeu sur Smartphone. Et surtout, elle est disponible !!! Un mix idéal !Elle se permet même de faire des petites pointes devants ses consœurs sur Amazon :Bon, par contre, quand on regarde les chiffres de la semaine, on déchante vite :Hardware Sales1 Switch – 36,294 (17,133,268 )2 PlayStation 5 – 22,545 (898,102)3 Switch Lite – 10,003 (4,071,757)4 PlayStation 5 Digital Edition – 3,936 (174,094)5 PlayStation 4 – 1,641 (7,811,573)6 Xbox Series S – 1,601 (32,624)7 Xbox Series X – 1,042 (62,385)8 New 2DS LL (including 2DS) – 588 (1,174,071)