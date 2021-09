Let's Play

J'ai la chance de tester actuellement Hot Wheels Unleashed, et je dois dire que c'est une autre petite surprise de ce mois de septembre !Le jeu me rappelle carrément un F-Zero (mais avec des roues) sur certaines pistes, et j'ai vraiment hâte de voir ce que la communauté va faire avec les outils proposés pour l'édition de circuit, car c'est vraiment prometteur !Qui se dévoue pour recréer Big Mute Blue City et compagnie dans le jeu ?Bonus : Let's play sur le jeu :