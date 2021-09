Alors je ne sais pas si certains ici connaissent ou ont déjà joué au 5e Axe, mais il s'agissait d'un vrai ovni vidéo ludique, un croisement entre un jeu de plateformes, un beat 'em up et un endless runner. Et le tout fonctionnait super bien.Et en plus, et c'était rare à cette époque là, le background du jeu était juste impressionnant, à mi chemin entre Asimov et Philip K.Dick.Je vous laisse découvrir le jeu, et l'histoire de sa conception par ses créateurs.