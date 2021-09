Attention, pas de gameplay ! Simplement une émission live où il devrait y avoir notamment Arnaud, qui a eu l'occasion de jouer au jeu (durant 1h de mémoire).Voici également ses premières impressions sur le jeu :J'en profite pour rappeler qu'une partie de l'équipe d'Ember Lab est française, et située à Montpellier !

Like

Who likes this ?

posted the 09/20/2021 at 03:55 PM by suzukube