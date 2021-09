Moyenne presse 4/5 (pour l'instant). Moyenne presse 4/5 (pour l'instant).

Dune, monumental d’ambition et d’ampleur, parvient alors à une illusion troublante d’intimité. Preuve, un an après Tenet, que le blockbuster peut rester un terrain fertile de propositions de cinéma évocatrices, humaines et spectaculaires.Même si sur son chemin, Villeneuve a vu se dresser de nombreux obstacles, il signe une majestueuse fresque d’anticipation écologique. Un tour de force. Et l’on comprend pourquoi l’affiche est verte.Le film de Denis Villeneuve est un chef-d’œuvre de science-fiction futuriste, mais qui parle aussi du monde d’aujourd’hui.Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune, possède à la fois le sens du grand spectacle et celui de l’intime. Il parvient à creuser la psychologie de ses personnages sans jamais lésiner sur les scènes d’action.Dune n'est pas parfait et souffre notamment d'un trop-plein de rythme, mais c'est bien le grand spectacle précieux espéré, devenu si rare aujourd'hui. Une adaptation de l'épopée d'Herbert savamment conçue et pensée, à la densité impressionnante et folle visuellement.Villeneuve colle globalement au texte de Frank Herbert, même si le cinéaste a décidé d’abandonner les joutes à la lisière du mentalisme, qui font la sève du livre, pour livrer un film assez peu bavard. C’est par la mise en scène qu’il restitue ce sentiment de tragédie souterraine qui pèse sur les héros, et menace de sourdre à tout instant.Etourdissant d'ambition, Dune marque sans conteste une date dans l'histoire du space opera.Dune : Part One est un manifeste, un pilote de franchise qui affirme que oui, Dune est aussi gros, aussi puissant sur grand écran que Star Wars. En attendant Dune : Part Two... En attendant Le Messie de Dune et ses suites... Il ne reste peut-être plus rien à écrire sur Dune, mais il reste encore beaucoup à voir.Le cinéaste québécois signe une adaptation personnelle et convaincante du roman-monde de Frank Herbert. Mêlant science-fiction à grand spectacle et conte philosophique.Quelques faiblesses affadissent sans doute le tableau - à commencer par la lisibilité de ce récit - mais il faudrait être mauvais coucheur pour ne pas souhaiter que Denis Villeneuve nous prouve le contraire dans le prochain opus.Les fans d’Herbert et de ce genre de production grandiloquente seront probablement ravis. Ceux qui sont insensibles à ce type de spectacle ne grinceront pas trop des dents malgré les longueurs de la chose et la musique assourdissante d’Hans Zimmer qui interdit toute sieste.Villeneuve explique au spectateur ce qu’il doit savoir plutôt que de le laisser ressentir, douter, comprendre, se perdre. Quitte à l’enfermer dans une position de témoin oculaire. En guise de cinéma, il a le droit à un objet si soigneusement poli, si dénué d’aspérité, que tout glisse à sa surface. Dune est intouchable.