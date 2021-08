XSS 1440p Beauty Mode + Performance Mode 1440p Dynamique 60fps (972p mini)XSX 2160p Beauty Mode + Performance Mode 4K Dynamique 60fps (1890p mini)PS5 2160p Beauty Mode + Performance Mode 4K Dynamique 60fps (1684p mini)Jeu sous Unreal Engine 4, avec du reflexion RT sur PS5.Meilleure gestion des lumières / ombresIl y aurait un problème sur les versions Xbox Series X et S, Digital Foundry n'arrive pas à y voir le Ray Tracing ?! On peut le voir sur certaines scènes en bougeant la caméra, ça fait du Screen Space Reflexion...Moralité : Si vous souhaitez jouer à cette Enhanced Edition et profiter du Ray Tracing, en attendant une éventuelle mise à jour de la version Xbox, privilégiez la version PS5.MAJ : Résumé de LeonR4-Unreal Engine 4.-Les mêmes améliorations visuelles (effets de particules, éclairages, textures, reflets par RT) sur les deux modes hormis la résolution et le framerate.-1440p dynamique sur XSS en mode performance, ça baisse jusqu'à 962p.-La version initiale tournait à 1512p.-Mode perf cible 4K dyn @ 60fps sur PS5/XSX et le mode beauty 4K @ 30fps.-2160p dynamique sur PS5 en mode performance, ça descend à 1684p sur une scène particulière.-2160p dynamique sur XSX en mode performance, chute à 1890p sur la même scène.-Le Ray tracing est soit buggé, soit non implémenté sur les XSS/X qui semblent se contenter du SSR à la place.-Du Ray tracing (reflections) sur PS5.-Quelques problèmes de framepacing sur le deuxième mode.-En mode performance le jeu tourne parfaitement à 60fps sur PS5 et XSS contre quelques petites baisses sur la XSX.-DF recommandent le mode performance.