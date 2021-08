Vous le savez bien, il ne faut JAMAIS cliqué sur mes articles, c'est le mal absolu...Mais quel joie de voir Aloy évoluer dans le monde de Genshin Impact !Elle y sera disponible le 1er septembre ! Et pour fêter ça (non je rigole c'était pour les 60 fps), j'ai repris ma partie de Horizon Zero Dawn arrêtée il y a 3 ans déjà. Tu parles d'un fan T_T !N'empêche, qu'en y rejouant sur PS5, je me rends compte combien le jeu est beau, sans rentrer dans les délires "y'a pas de Ray Tracing" ou "Il manque 2000 polygones sur le visage d'Aloy". Le même niveau graphique sur Forbidden West me conviendrait parfaitement, oui oui baguette ^^ !Bonus: Aloy dans Fortnite