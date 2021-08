To commemorate the launch, PlayStation Studios boss Hermen Hulst has made a point of congratulating both Xbox boss Phil Spencer and Double's Fine Tim Schafer, acknowledging the game has enjoyed a "great reception".

Pour commémorer le lancement, Hermen Hulst, le patron de PlayStation Studios, a tenu à féliciter Phil Spencer, le patron de Xbox, et Tim Schafer, le patron de Double's Fine, en reconnaissant que le jeu a reçu un "excellent accueil".Psychonauts 2 est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes à l'exception de la Nintendo Switch et de Google Stadia, et également dans le Xbox Game Pass.