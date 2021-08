On assiste a un truc de fou en France, s’il continue il sera le plus grand vendeur de disque en France.JUL devient le 2e artiste en France a avoir obtenu le plus de disque de platine !Derrière Johnny Hallyday et a égalité avec Francis Cabrel.Actuellement 17 disque de platine, le numero un en France reste Johnny avec 30.Pas d’insulte sur l’artiste svp, merci.