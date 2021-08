Vidéos Diverses

Charmes utilisés :

J'ai immortalisé en vidéo mes deux ultimes combats du Panthéon d'Hallownest contre leet laVenir à bout de ce 5ème Panthéon de 42 boss fut de très loin, la chose la plus difficile et éprouvante que j'ai jamais réalisé depuis que je joue aux jeux vidéos. Ceux qui l'ont déjà tenté ou même réussi savent de quoi je parle. Il faut un mental d'acier, une patience à toute épreuve, et connaitre le pattern des boss par cœur. Sans tout ça, c'est mission impossible.En tout cas je suis content et surtout soulagé d'être allé au bout. Alors que j'étais persuadé au départ que jamais je n'y arriverais.- Pierre du shaman- Coeur indestructible- Force Inébranlable- Entaille rapide