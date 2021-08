Bonjour à toutes et à tous,Aujourd'hui, je reviens sur le jeu d'arcade Buggy Boy, sorti en 1985 sur borne d'arcade, et qui a fait un véritable carton.Et comme souvent à l'époque, des conversions ont été lancées sur les micro ordinateurs de l'époque, d'abord sur les 8 bits, puis sur les 16 bits.Je détaille les différences entre les versions dans la vidéo, en terminant par une revue de presse.Bonne vidéo et bon WE !!!