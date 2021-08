À la suite de l'appel de gains d'Activision Blizzard au deuxième trimestre sur le statut de World of Warcraft, il a été révélé qu'en quatre ans, WoW a perdu près de la moitié de ses utilisateurs actifs mensuels.Une page qui se tourne?

Like

Who likes this ?

posted the 08/13/2021 at 01:38 PM by suzukube