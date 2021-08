Et on commence ce petit tour d'horizon des optimisations nouvelle génération de Hellblade Senua's Sacrifice avec la version Xbox Series S, qui se dote d'un excellent mode 1080p 60fps qui devrait parfaitement convenir à ceux qui ont un écran 1080p connecté à leur Series S (même si la Series X propose elle du 120 fps sur ce genre de configuration) !La suite de notre gameplay sur Hellblade Senua's Sacrifice, dans son mode qui m'a le plus impressionné, avec du 1080p / 30 fps et du Ray Tracing ! Sur un écran 1080p, le rendu est vraiment bon et apporte ce petit plus à l'univers du jeu, grâce à une meilleure maitrise de la lumière et donc de l'atmosphère du jeu...Dernière de nos 3 vidéos de gameplay sur Hellblade Senua's Sacrifice : le mode résolution, permettant d'avoir un rendu natif en 1440p, uspscalé en 4K, mais en 30 fps ! Attention, jouant sur un écran 1080p, c'est du downscaling qui est utilisé ici, et, dans mon cas, c'est le mode qui me semble être le moins intéressant. On se rapproche tout simplement de la version Xbox One X, et c'est fort agréable !Pour rappel, la version non patchée du jeu tournait sur Xbox Series S exactement comme sur Xbox One S, c’est-à-dire en 900p / 30 fps. La version Xbox One X pouvait tourner soit en 4K / 30 fps ou en 1080p / 60 fps (bon, 1096p selon Digital Foundry pour les pointilleux). Le patch offre un très gros boost, puisqu'on est désormais en 1080p 60 fps ou même mieux, 1080p 30 fps... Avec du Ray-Tracing ! C'est exactement ce que l'on demande à la Xbox Series S : Donner d'excellentes performances en Full HD, mais cela nécessite des patchs, malheureusement. Merci à Ninja Theory et Microsoft de s'être penché sur cette petite pépite, que j'avais fait pour ma part en 720p / 30 fps sur Nintendo SwitchEt sinon, j'y ai également joué sur Series X. Pour moi, le plus gros apport reste le Ray Tracing (en 30 fps). En effet, le jeu possédait déjà un patch One X, lui permettant de jouer en 4K / 30 fps ou en 1080p / 60fps. Du coup, j'ai opté pour le Ray Tracing, qui me semble apporter une meilleure ambiance globale au jeu (ou alors c'est l'occlusion ambiante qui est plus élevé. Sinon, c'est que c'est qu'un placébo, j'ai la flemme de ressortir le jeu sur Xbox One X pour contrôler).C'est un jeu qui est merveilleusement détaillé quand on a l'équipement pour (téléviseur 4K + HDR), et l'on perdra bien entendu toujours du grain sur la version Xbox Series S, même si le mode résolution en 1440p permet de limiter la casse (mais, sur ce jeu, même en 30 fps, la 4K est juste sublime). Les plus exigeants pourront supprimer le RT pour avoir du 60 fps en 4K sur la console Next-Gen la plus puissante du marché !No one :A Random Dresser : This is for you !Bonus : Analyse du jeu Xbox One X par DF :MAJ : Mode Ray Tracing On / Off. Dans ce jeu, contrairement à ce que je disais (mais j'aime bien mes reflets quand même), vous pouvez largement jouer en RT Off si vous ne supportez pas le RT :----► YOUTUBE : http://otk.ovh/AboYtOtakugame ----► DISCORD : https://discord.gg/9t6qxBN ► BOUTIQUE : https://amazon.fr/shop/otakugamefr ► CODE AMI / XBOX LIVE / PSN : https://otakugame.fr/redaction/suzukube/ ---► BLOG : https://otakugame.fr ► TWITCH : https://www.twitch.tv/suzukube/ ► TWITTER : https://twitter.com/otakugamefr ► TIKTOK : https://www.tiktok.com/@suzukube