1 [NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo, 07/16/21) – 42,642 (201,731)2 [NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi (Neos, 07/15/21) – 22,815 (130,134)3 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 17,031 (2,073,587)4 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 16,169 (2,710,271)5 [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom, 07/09/21) – 16,017 (185,804)6 [NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam (Konami, 07/08/21) – 14,732 (142,040)7 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 12,972 (3,932,225)8 [NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 12,949 (181,336)9 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 10,984 (2,280,841)10 [NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo, 06/25/21) – 10,397 (150,184)12 [NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) – 9,725 (203,904)13 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 9,472 (4,350,070)14 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 8,877 (820,564)15 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,978 (6,832,135)16 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 6,177 (1,940,234)17 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 5,663 (3,906,645)18 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 5,496 (753,101)19 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 5,378 (4,089,524)20 [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 4,793 (2,294,606)21 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 4,455 (1,843,878 )23 [NSW] Samurai Warriors 5 (Koei Tecmo, 06/24/21) – 2,888 (61,350)24 [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer, 12/03/20) – 2,845 (124,121)25 [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (New Price Version) (Square Enix, 12/04/20) – 2,810 (117,951)26 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 2,702 (2,250,994)27 [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 2,593 (1,111,602)28 [NSW] Moshikashite? Obake no Shatekiya for Nintendo Switch (Nippon Columbia, 07/01/21) – 2,359 (11,459)29 [NSW] Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space (D3 Publisher, 07/15/21) – 2,322 (11,701)30 [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 2,268 (164,248 )-Les 2 seules nouveautés de la semaine permettent de ne pas avoir un top 30 100% switch.-Enfin, apparition d'un jeu PS5 mais bon vu son classement et ses 4000 ventes, c'est plus gênant qu'autre chose.La Switch arrive bientôt au pallier "main dans les poches", où peut-être ils se diront bah en fait Zelda Breath of The Wild cela serait sympa qu'il soit un titre de lancement de la prochaine console.La PS5 à ce rythme, pour l'instant le premier pallier à atteindre est déjà celui de la Wii Uqui a fini à 3.33 millions.Les petits signes que le japon est à l'abandon totale pour Nintendo: finalement épisodes après épisodes, tous les Falcom finissent par arriver sur switch, on vient d'apprendre que 3D publisher vient d'annoncer également la sortie de Earth Defense 4 sur Switch qui rejoint donc les autres épisodes.Ces deux séries avaient la particularités d'être absentes des anciennes consoles Nintendo.Voilà pour cette semaine d'un jour sans fin