Bonjour à tous !J'ai une bonne connexion, et je jouais à Flight Simulator sur Xbox Series S jusque là, et rien à dire, le jeu tourne même de façon ultra fluide parfois !Mais là, je suis passé sur ma Xbox Series X pour un tour de France, et à Paris, j'ai eu des "blocages" du jeu, au point que j'ai cru que ma console était bloquée ! (dsl pour la qualité, la vidéo est en cours de conversion par Youtube).On peut voir ça à 4min31 par exemple, ou pendant 10 secondes, le jeu ne répond plus - sauf la musique ! :Est-ce que vous avez également ces problèmes ? Est-ce ma Series X qui surchauffe ? C'est vraiment étrange...Le framerate général est *vraiment* plus bas que sur ma Xbox Series S...Quel est votre expérience de votre côté ? Est-ce que votre framerate est stable ? Quel est votre type d'écran également (je me demande si un écran VRR joue sur le rendu du jeu) ? Je vais re-regarder la vidéo de Digital Foundry il me semble que la Series S est censée avoir plus de baisses de framerate ?!(Par contre le Streaming de modèles 3D est très aggressif sur Xbox Series S, et les modèles chargés sont low poly)