Tenez, voici actuellement le format de vidéo que Youtube pousse les créateurs à faire :Ce sont des Youtube Shorts.Des vidéos idéalement inférieures à 15 secondes, idéalement 60 seconde, uniquement en format vertical (il me semble que le format carré est accepté) et orientées smartphone. Monétisées de la même façon qu'une vidéo de 8 minutes. Et même des revenus quasi similaires à des vidéos de 40 minutes (hu hu) vu que le Watch Time de 100% est facile à atteindre... Sans compter la mise en avant exceptionnelle par la plateforme elle même !J'en parle maintenant, comme ça quand les gros youtubers vous en parleront, vous vous souviendrez que ça faisait un moment que ce problème existait.Ah oui : c'est la réponse de Youtube face à Tik Tok, qui a de plus en plus de créateur, au contraire de Youtube qui est de moins en moins à la mode chez les jeunesFranchement, je serais JDG, je saturerais ma chaîne de SHORTS ^^ ! Niveau revenu, ça cartonne (c'est le même CTR sauf que c'est assez simple d'atteindre les 500K vues si t'as une grosse communauté par exemple. Et 500K, tu as un chèque avec minimum 2 zéro derrière ce qui est pas mal pour 15 secondes de vidéo).Tchuss !MAJ : Et bien, je ne pensais pas que vous réagiriez autant ! Bon, pour montrer que je ne m'appuie pas sur du vent, quelques images de mon interface Youtube sur mon téléphone :Le bouton Shorts, pour créer ET pour partager rapidement un ShortsLa mise en avant des SHORTS dans le flux des internautes YoutubeL'interface de création d'un Shorts (pas besoin de logiciel de montage ca se fait directement du téléphone)