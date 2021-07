- La Xbox Series S fonctionne avec une résolution de 1920x1080p. Xbox Series X à 2560x1440p. Dans les deux cas, le framerate est verrouillé à 30FPS, mais il est possible de le déverrouiller avec un écran compatible VRR.- La version PC fonctionne avec tous les paramètres au maximum en utilisant une RTX 3080.- Les 3 versions sont exécutées en utilisant le cloud pour les soutenir afin de tirer le meilleur parti de leur qualité visuelle.- Les paramètres de la série X sont proches des paramètres les plus élevés du PC. Plus précisément, la distance de dessin est la même (et c'est l'un des paramètres les plus exigeants). Dans la série S, la distance de dessin est nettement inférieure.- Sur PC, nous avons une qualité légèrement supérieure sur les nuages, les reflets et certaines textures.- Les temps de chargement au démarrage du jeu sont plus rapides dans la série X, cependant, la série S est presque deux fois plus rapide au démarrage d'un vol. Il est probable que cela soit dû à la charge graphique et aux paramètres plus élevés de la Série X.- Le framerate souffre de bégaiements dans les deux versions dans les villes les plus détaillées. La série X subit des baisses de framerate plus appréciables.- Le portage d'un jeu initialement conçu sur PC n'est pas une tâche facile, et si l'on ajoute à cela le fait que Flight Simulator est l'un des jeux PC les plus exigeants à l'heure actuelle, on peut dire sans risque qu'Asobo Studio a fait un excellent travail.