En effet, ça fait un petit moment que je me fais la réflexion. Les jeux vidéos m'ennuient un peu en ce moment, enfin c'est pas tellement le JV en lui même qui m'ennuies mais plutôt l'industrie ou vers quoi elle se tourne...



L'avenir du JV me fait un peu peur et je sais pas si je suis le seul, mais la tournure des événements à de quoi faire réfléchir. On se mange de plus en plus de GAAS, de free to play, de redite d'ancien jeu, de remaster à 60 boules (coucou Skyward Sword) etc...



Certaines licences ont disparu des radars depuis un bout de temps, et ya toujours les mêmes qui reviennent comme Résident Evil ou AC. Ubisoft, boîte que je soutenais depuis leur "ascension" avec Origins me déçoit de plus en plus. Rayman peut crever et ça enchaîne des jeux qui ne hype personne ou presque, usant et abusant de licence comme Far Cry ou AC, photocopieuse compris.



Toujours le même cahier des charges, une direction qui me fait chier avec cette idée de AC Infinite (je vous laisse aller vous renseigner) leur rainbow Six est dégueulasse, et leur jeu Tom Clancy qui ne hype personne, ce COD/Overwatch bref...



En plus, avec le départ de Michel Ancel on est pas prêt d'avoir un nouveau Rayman à c me train là. Du côté de Rockstar c'est pareil, GTA 5 va encore sortir sur ps5 et Series et GTA 6 va mettre 10 ans à sortir. Le floues avec GTA Online est devenue tellement monstrueux que ces tocards trouvent encore le moyen de nous le refourguer une troisième fois. Cette boîte, c'est devenu un gigantesque foutage de gueule.



Sans parler la quasi mort des SH genre que j'affectionne pourtant particulièrement. A pars Résident Evil, ya vraiment rien de chez rien (je parle pas des Walking Simulator)

Les bonnes surprises manquent à l'appel, souvent les même jeux générique et je me tourne de plus en plus vers les jeux indé.



J'ai pas parler non plus des.jeux qui n'arrivent pas et dont on a pas de nouvelles genre Dead Island 2 et bien d'autre. Alors je suis bien conscient que dans cette industrie, tout n'est pas à l'eau de rose et que les développeurs ont souvent des problèmes sur certains jeux et que la crise sanitaire à pas aidée non plus mais ça commence à faire beaucoup...



Peu de nouvelles licence également, même.si yen a et heureusement mais trop peu ou alors c'est pas très intéressant. De plus en plus de machin multi osef ou de jeu qui deviennent des GAAS.



Au final, j'attends peu de jeu ou en tout cas pas assez comme étant du "Day One" même si yen a quelques un et heureusement. Nintendo, eux qui faisaient rêver au départ ont bien sombré, ne branlent plus rien et se contente du strict minimum depuis trop longtemps déjà. Des licences mortes à pars Zelda Mario et Pokémon.



Sans parler de l'actualité complètement merdique en ce moment (oui Covid je sais).

Bref, je vais pas faire le vieux con en disant la fameuse phrase du "c'était mieux avant" mais en tout cas, je me dis que ça peut "pas être pire qu'en ce moment".



Une industrie qui se perd en tout cas pour moi, à tel point que je me tourne vers d'autre passion. Une industrie qui ne me fais plus autant rêver qu'avant, peu de jeu qui me font l'effet "d'émerveillement" même si ça arrive quelques fois.



Bref, oui maintenant je le dis : Le jeu vidéo m'ennuie...



Merci de m'avoir lu et respecter mon avis, inutile de me flinguer dans les.commentaires xD