Au menu du jour : des jeux indépendants, des infos sur des titres de développeurs tiers et une séquence de gameplay étendue sur Deathloop, le FPS temporel de Bethesda qui sortira le 14 septembre sur PS5

Il n’y aura pas d’infos sur le prochain God of War, Horizon Forbidden West ou la prochaine génération du PlayStation VR lors de cette présentation.

Le State of Play va durer 30 minutes dont neuf minutes consacrés à Deathloop.Donc une prise de parole de Playstation qui sera consacrée aux jeux tiers et indés.Les jeux First-Party et partenaires, ce sera probablement pour un prochain Showcase de Playstation plus tard cet été.Voici une petite liste de jeux qui pourront être présents ce soir :- Final Fantasy XVI (Square Enix)- Forspoken (Luminous Productions / Square Enix)- Ghostwire Tokyo (Tango Gameworks / ZeniMax)- Deathloop (Arkane Studios / ZeniMax)- Babylon's Fall (Platinum Games / Square Enix)- Kena : Bridge of Spirits (Ember Lab)- Lost Soul Aside (Ultizero Games)- Little Devil Inside (Neostream Interactive)- Sifu (Sloclap)- Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive)- Solar Ash (Heart Machine / Annapurna Interactive)- JETT : The Far Shore (Superbrothers & Pine Scented Software)Peu probable selon moi de voir Stray et Solar Ash puisque l'éditeur Annapruna Interactive va tenir sa première conférence fin juillet, le 29. Donc il y a des chances qu'il garde ces deux jeux pour sa conférence.