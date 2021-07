Mais qu'est qu'ils ont encore fumé ?



C'est plus cher que la Xbox Séries S !



Pour 50 euros de +, tu as la PS5.



Et C'est N'importe Quoi ! P*Tain.



En + on est en pleine crise économique à cause du COVID 19, personne n'as de sous pour acheter la même console qu'en 2017 !