C'est l'insider plutot fiable Shpeshal_Nick, co-createur de XboxEra, qui balance la rumeur sur Twitter apres avoir confirmé celle sur Ghost of Ikishima:" On me dit que nous allons aussi voir la première séquence de gameplay du nouveau God of War à l’événement de Sony. Ça va être excitant à regarder"Un event Sony aurait donc bien lieu cet été avec du gameplay pour la suite de l'un des meilleurs jeux de la gen.