Après le ND E3 proposé au Japonais on s'aperçoit qu'en fait primo ce n'était en fait qu'un ND assez classique car il manque un Wow!

Je pense Metroid Dread n'a pas su le faire (l'aspect sobre des décors), que malheureusement Shin Megami Taisen 5 a été leaké avant. Bon a eut droit à un personnage de Tekken mais c'est classique avec la présentation d'un personnage dans Smash à chaque ND.

Mais dans le Nd japonais on aura noté quelques jeux supplémentaires dont certainement une résultante du mega succès de Momotaroh, donc Konami a été assez présent avec 3 jeux annoncé: 2 de base-ball et Tokimeki ex-grand succès de la psp.



A regarder donc de plus plus prêt le reste de l'année sur switch va être riche pas obligatoirement en qualité mis en quantité et à cela on rajoutera le terme "en diversité", du manic shooter, de l'horreur, du jeu de drague, du jeu hardcore gamer, du tactique, des grands classiques, pour les enfants. Il manquera en réalité quelques grosses nouveautés (seul SMT5 en fait partie) mais il faut aussi rappeler que le TGS va aussi apporter son lot d'annonces.

En gros la Switch c'est la console des tiers Japonais, ils sont tous là: Sega, Taito, Square Enix, Konami, Marvelous, Level 5, Koei Tecmo, 3D Publisher, Atlus, Bandai Namco, Falcom, etc



2021

juin

Game Builder Garage

Ninja Gaiden Σ Trilogy (Koei Tecmo)

Mario Golf Super Rush

The Caligula Effect 2 ( Furyu)

Legend of Mana (square Enix)

Warriors Orochi 5 (Koei Tecmo)

Monster Hunter Stories 2 (Capcom)

Gendai Daisenryaku 2020 (System soft)

juillet

Zelda: Skyward Sword HD

eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2021( Konami )

Crayon Shin Chan (Neos)

The Great Ace Attorney Chronicles (Capcom)

Layton's Mystery Journey (Level 5)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel (Falcom)

Everyone Spelunker (Tozai)

Earth Defense Force 2 (D3 Publisher)

NEO: The World Ends with You (Square Enix)

Blaster Master Zero Trilogy: MetaFight Chronicle (Inti)

Space Invaders: Invincible Collection (Taito)

août

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Falcom)

Phantasy Star Online 2: New Genesis Cloud (Sega)

septembre

Ys IX: Monstrum Nox (Falcom)

Wario : get it Together

Dragon Ball kakarot (Bandai Namco)

Sonic Colors (Sega)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom ( Level 5 )

octobre

Metroid Dread

Mario Party Superstars

Super Monkey ball Banana Mania (Sega)

Tokimeki Memorial Girl’s Side 4th Heart (Konami)

novembre

Shin Megami taisen 5

Pokémon Diamand and Pearl (game freak)

décembre

Advance Wars 1+2 re-boot camp



et il en manque dans cette liste...et il y en aura sans doute d'autres annoncés au TGS. Donc possiblement Resident Evil Outrage (qui a été leaké), on voit qu'en décembre il y aura la place pour ce dernier.



Le constat que je fait c'est que ce soit sur PS5 ou Xbox, il y aura des AAA de dingue mais que le soucis il devient de plus en plus dur d'avoir une visibilité du "quand?", je ne doute qu'à partir de 2023 on aura un florilège mais il est clair qu'on va un peu mouliner cette année et peut-être aussi en 2022.