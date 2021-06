Jeux Vidéo

90 minutes de qualité auraient dû ravir les fans de Xbox, mais Sony a toujours l'avantage en termes de claques new gen.La marque Xbox se porte très bien en ce moment. Il faudrait être de mauvaise fois pour ne pas avoir envie en regardant les jeux de la conférence Xbox & Bethesda avec cet écosystème console/PC/Game Pass. C'était une show de qualité, avec un tas de jeux variés, auxquels vous pouvez jouer pour la plupart pour moins d'un café et d'une chocolatine chaque mois. On a l'impression que la maque Xbox revient enfin à son apogée comme à l'époque Xbox 360, ce qui est formidable pour tous ceux qui aiment les jeux vidéo.Mais pourtant. Pourquoi suis-je un peu déçut ? C'est un sentiment étrange. Je me sens bien avec la Xbox, j'attends avec impatience tous les jeux à venir sur le Game Pass (il suffit de regarder cette vidéo ci-dessous pour avoir un aperçut de ce qui arrive), et nous avons enfin vu des jeux vraiment de nouvelle génération avec Microsoft Flight Simulator et Forza Horizon 5, mais il manquait quelque chose. Pour ce qui est de l'événement en lui-même (avec des réactions qui reviennent dans le milieu du jv et entres les fans), la vitrine des jeux présenté était un peu monotone.Je regardais une par une, toutes les nouvelles annonces des Xbox Game Studios en espérant pousser un cri de joie. Je me souviens par exemple d'avoir eu des frissons à chaque fois que Microsoft dévoilé un nouveau Halo accompagné de sa musique emblématique. Je voulais vraiment me prendre une grosse claque nouvelle génération, comme on l'a eu lors de la récente présentation de Horizon Forbidden West ou celle de Ratchet & Clank: Rift Apart. Ou, celle qu'on prendra dans la gueule lorsque nous verrons enfin God of War Ragnarok ! Ces moments ne sont tout simplement pas venus, les gros nouveaux jeux présentés ne m'ont tout simplement pas excité, peu importe à quel point ils seront probablement bons lors de leurs sorties.Et même au moment final de la conférence, lors du “one more thing” que tout le monde attend. C'était un jeu Bethesda, avec une bande-annonce entièrement CG pour un nouveau jeu Arkane. Une toute nouvelle IP. Je suis super content qu'Arkane est à un an de la fin d'un autre jeu, en plus de Deathloop qui arrive sur PS5 et PC cette année, et j'aime le concept magique de chasse aux vampires, mais ce n'était pas une annonce d'un “one more thing” final. Aussi bon que soit Arkane, ils ne sont pas un Naughty Dog, ce ne sont pas non plus Kojima Productions, du moins en termes d'intérêt et d’appréciation par les joueurs. Microsoft aurait du terminer avec une grande annonce avec une licence vraiment connue ou bien un truc qui aurait tellement été impressionnant que cela n'aurait pas eu d'importance. Nous n'avons eu ni l'un ni l'autre.Source et article complet : https://www.vg247.com/2021/06/14/xbox-e3-shows-finally-games-still-struggling-match-sony-terms-wow-factor/