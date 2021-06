FORZA HORIZON était sans conteste LA claque du show de Microsoft. Pourtant, bien que cross-gen, le jeu ne tournera pas en 4k natif - 60fps, il faudra se contenter d'un mode " performance " qui baissera la résolution et les détails pour profiter du taux de rafraîchissement le plus élevé. Là ou le bât blesse, c'est qu'il n'y aura du Ray Tracing que dans le mode Forza Vista (Garage interactif où l'on peut voir la voiture sous tous ses angles).

posted the 06/14/2021 at 09:30 AM by walterwhite