Pas de troll, c'est via le communiqué de presse que je découvre les plateformes de ce "A Plague Tale: Requiem" O_o !Asobo Studio et Focus Home Interactive sont ravis d'annoncer A Plague Tale: Requiem, la suite directe de A Plague Tale: Innocence, le jeu acclamé par la critique et récompensé à de nombreuses reprises. Dévoilé lors du Xbox Games Showcase de l’E3 2021, nous sommes heureux de partager avec vous le trailer d’annonce de A Plague Tale: Requiem !Suivez Hugo et Amicia dans une nouvelle aventure épique !L'histoire déchirante d'Hugo et Amicia dans leur lutte pour la survie dans un monde médiéval sombre et ravagé par la peste se poursuivra en 2022 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC. Le jeu sera disponible au lancement dans l’offre Xbox Game Pass pour consoles et PC. A Plague Tale: Requiem sortira également sur Nintendo Switch grâce à la technologie de Cloud Streaming de Nintendo.