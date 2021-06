One of the biggest challenges was making the whole thing processable through our current CPU and memory. When we first started rendering, we just let the computer run to see how long it would take, and it was taking 1,000 hours per frame for the towers. That’s something like 3,000 years of computer cycles to finish the render, so 70 years to render the movie.

On en parlait un peu (car je comparais Ratchet & Clank à des films d'animation, ce qui n'est peut être pas pertinent, mais qui est mon ressenti).J'avais dit que chaque image prenait 10 minutes de rendu. Et bien non. Chaque image du film, c'est 55 heures de rendu (optimisations comprises). Et à la base, c'était 1000 heures par image sans optimisation... C'est... Insane !Ratchet and Clank prend 33 ms pour rendre une image (performance). Ou 16 ms en mode performance.Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte du gouffre de calcul pour un tel rendu, j'suis sur le cul (et il va falloir que j'arrête d'en parler).Voilà, c'était tout, on retourne aux séries présentées par Ubisoft uwu !