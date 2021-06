TOP 30 ET CONSOLES FAMITSU



TOP 30 FAMITSU

1 [NSW] Miitopia (Nintendo) – 25,647 (132,823)

2 [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom) – 19,583 (2,245,384)

3 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 13,567 (2,614,401)

4 [NSW] Minecraft (Microsoft) – 11,688 (1,983,567)

5 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) – 11,687 (2,213,705)

6 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) – 9,818 (767,754)

7 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 9,788 (3,862,653)

8 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) – 7,350 (4,299,265)

9 [NSW] Rune Factory 5 (Marvelous) – 6,447 (122,203)

10 [PS4] Resident Evil Village (Capcom, 05/08/21) – 6,354 (179,486)

11 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) – 5,925 (6,790,053)

12 [NSW] Super Mario Party (Nintendo) – 5,778 (1,904,051)

13 [NSW] New Pokemon Snap (The Pokemon Company) – 5,651 (235,094)

14 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) – 4,783 (720,239)

15 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) – 4,172 (3,876,586)

16 [PS4] Biomutant (THQ Nordic) – 3,869 (28,465)

17 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company) – 3,867 (4,060,107)

18 [PS4] Judgment (New Price Version) (Sega) – 2,521 (20,755)

19 [PS4] Wing of Darkness (Clouded Leopard Entertainment) – 2,376 (New)

20 [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer) – 2,323 (106,920)

21 [NSW] Wing of Darkness (Clouded Leopard Entertainment) – 2,322 (New)

22 [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (New Price Version) (Square Enix, 12/04/20) – 2,288 (102,812)

23 [PS5] Resident Evil Village (Capcom) – 2,085 (53,953)

24 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) – 2,021 (1,822,135)

25 [PS4] NieR Replicant ver.1.22474487139… (Square Enix) – 1,919 (158,265)

26 [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) – 1,710 (1,099,465)

27 [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) – 1,610 (1,065,976)

28 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) – 1,572 (2,238,76)

29 [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan) – 1,507 (153,015)

30 [NSW] Minecraft Dungeons Hero Edition (Microsoft) – 1,381 (114,931)



Côté jeux, c'est le calme totalement plat, une seule sortie anecdotique.

Minecraft va passer la barre des 2 millions.

Mario kart se rapproche des 4 millions.



TOP Console

1 Switch – 97,208 (20,115,486)

2 PlayStation 5 – 18,332 (800,380)

3 PlayStation 4 – 2,725 (7,790,950)

4 Xbox Series X – 346 (34,003)

5 New 2DS LL (including 2DS) – 341 (1,165,224)

6 Xbox Series S – 284 (12,130)



Côté console la switch passe la barre des 20 millions.

La PS5 quant à elle à une semaine plus basse, on voit se dessiner des semaines plus haute et plus basse en fonction sans aucun doute des arrivages de stocks.

La Xbox série X se rapproche rapidement de la barre des 35 000 unités vendus