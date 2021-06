Et bien ! Il démarre sur les chapeaux de roue ce Battlefield 2042 !Avec 788.000 likes, il possède plus de like que la vidéo de présentation de Battlefield 1 en... Même pas 24 heures.A titre de comparaison, le trailer Battlefield V a réussi à atteindre "que" 15 millions de vues depuis sa sortie, avec 362.000 likes seulement.Les joueurs semblent apprécier la direction prise par ce Battlefield 2042, et c'est plutôt prometteur pour sa carrière en fin d'année !My body is ready 8-) !Bonus :Les vieux comprendront la nostalgie qui ressort du titre