Curieux que personne n'en parle sur Gamekyo ?Watch dogs a reçu il y a quelques jours son patch permettant de jouer en 60 fps sur PS5 et Xbox Series !En tout cas, la Xbox Series S y a également droit à ce patch 60 fps, et ça fait plaisir de pouvoir avoir le choix, Quelle que soit la plateforme ^^ ! Je vais me lancer une session tiens...J'ai l'impression de m'être un peu trop enthousiasmé pour le Ray Tracing, qui, finalement, me semble pas si indispensable que cela