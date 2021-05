BonsoirAprès environs 2 ans de travail principalement solo, l'épisode 2 de ma série de RPG style Japonais "Light Fairytale" est maintenant jouable sur Steam Early Access, en Français!En réduction jusqu'à la fin de semaine, voici la page Steam:Il y a aussi un bundle avec l'épisode 1 si vous l'avez raté sur la même page.Aussi prévu sur PS4 et Xbox One un peu plus tard cette année - l'épisode 1 est déjà disponible sur ces consoles.Merci